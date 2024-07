Gesund am Arbeitsplatz Raus aus dem alten Job? So schaffen Sie den Absprung

„Ein Jobwechsel sollte keinesfalls daran scheitern, dass man sich sagt, man habe so viel in die aktuelle Stelle investiert“, so Zacher. Also etwa viele Überstunden gemacht und Weiterbildungen absolviert. „Allerdings sollte man sich auch realistische Vorstellungen davon machen, was ein Wechsel wirklich bringt und nicht in Fantasien schwelgen“, sagt Zacher.