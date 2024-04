Formulierungshilfe Neuer Name nach der Hochzeit: Große Rundmail ist unnötig

In E-Mails können Berufstätige ihre Namensänderung unspektakulär in der Grußformel mitteilen. Imme Vogelsang schlägt etwa vor, den Geburtsnamen in Klammern hinter den neuen Namen zu schreiben: Mit freundlichen Grüßen, Anne Müller (geb. Schmid). Hinweise wie „ehemals“ oder „vormals“ seien in dem Kontext aber überholt, findet die Etikette-Expertin. Wer mag, kann einen solchen Hinweis auch für eine Weile in die Signatur aufnehmen.