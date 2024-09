Fragen aus dem Arbeitsrecht Muss mein Chef mich für dringende Reparaturen freistellen?

In seltenen Ausnahmefällen kann es aber auch anders sein. Dennoch gilt: „Auch hier hat der Arbeitnehmer alles zu unternehmen, um eine anderweitige Lösung herbeizuführen“, so Bredereck. Ein Beispiel: Ruft etwa die Polizei an, weil die Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs aufgebrochen werden soll, könnte es erlaubt sein, kurz nach Hause zu fahren, um den Schaden zu regeln und Hab und Gut zu sichern.