OECD-Bericht : Mehr höhere Bildungsabschlüsse in Deutschland

Berlin Die OECD stellt dem deutschen Bildungssystem in einem Bericht erneut ein gutes Zeugnis aus, weist aber auch auf Probleme hin. Es gibt mehr junge Menschen mit höheren Abschlüssen aber auch mehr, die weder Ausbildung noch Arbeit haben.

Mehr Abschlüsse an einer Universität oder Fachhochschule

Anstieg bei jungen Menschen ohne Job und Ausbildung

Bildungsausgaben in Deutschland über OECD-Schnitt

Lehrergehälter überdurchschnittlich

Der Lehrkräftemangel in Deutschland hat nach Einschätzung der Experten nicht mit fehlendem Geld zu tun. Die Durchschnittsgehälter in der Mittelstufe in Deutschland etwa zählten zu den höchsten im OECD-Raum und seien mehr als doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt. Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland haben den Angaben zufolge zudem ein geringeres Unterrichtspensum. „Dadurch haben Lehrkräfte in Deutschland mehr Zeit für die Unterrichtsvorbereitung und für Interaktionen“ mit Schülern außerhalb des Unterrichts, was auch der Unterrichtsqualität zugutekomme.