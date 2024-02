Lehrermangel Lehrkräfte gesucht: Wann kommt ein Quereinstieg infrage?

„Sie müssen in aller Regel einen Abschluss als Master of Science oder Master of Arts vorweisen können“, erklärt Sven Christoffer, Landesvorsitzender im Lehrkräfteverband lehrer nrw e.V. In Ausnahmefällen wird zumindest in Nordrhein-Westfalen auch ein Diplom-Abschluss akzeptiert. Soweit die formalen Voraussetzungen. Daneben sind aber auch andere Faktoren wichtig. Quer- wie Seiteneinsteiger müssen in der Lage sein, pädagogisch und psychologisch gut zu agieren. „Es geht darum, Kindern und Jugendlichen Wissen zu vermitteln und dabei einfühlsam vorzugehen“, sagt Christoffer.