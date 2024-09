Neue Energie finden Langeweile im Job? In drei Schritten aus dem Bore-out

Auf dem Weg aus dem Bore-out sollte demnach an erster Stelle eine Selbstanalyse stehen. Beschäftigte müssen Heidi Steinberger zufolge verstehen, was sie im Beruf wirklich unterfordert oder frustriert. Sie rät, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen und aktiv zu notieren, was im Job Energie kostet - und was Energie gibt. Nur wer sich der eigenen Bedürfnisse überhaupt bewusst ist, kann weitere Maßnahmen ergreifen.