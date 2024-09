Personalnot und Infektsaison Kita hat ungeplant zu: Was berufstätige Eltern wissen müssen

Bei vielen Eltern geht morgens der erste Blick aufs Handy: Gibt es Updates aus der Kita-Chatgruppe oder der Kita-App? In zahlreichen Einrichtungen ist der Personalmangel groß. Fallen Erzieherinnen oder Erzieher aus - was gerade in der Erkältungssaison wieder häufiger vorkommt - müssen die Einrichtungen ihre Öffnungszeiten einschränken oder in die Notbetreuung gehen.