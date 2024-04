Übergang in Arbeitswelt Kein Abschluss? So klappt es mit dem Berufseinstieg

Fehlt eine Qualifizierung für den Einstieg in den Beruf, gibt es Förderprogramme. So können die Ausbildungsbegleiter etwa Nachhilfestunden organisieren. Bei Problemen im Betrieb oder in der Berufsschule versuchen die Experten zu helfen. Auf der Website der Arbeitsagentur gibt es Infos zum Angebot.