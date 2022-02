Interaktiver Einkommensvergleich : Gehören Sie zu den Besserverdienern? Hier finden Sie es heraus

Service Kinder, Schulabschluss, Wohnort – viele Faktoren beeinflussen, wie viel Netto am Ende vom Bruttoeinkommen tatsächlich übrig bleibt. Doch ab welchem Betrag gehören Sie in Deutschland zur Oberschicht? Finden Sie es mit unserem interaktiven Rechner ganz einfach heraus.

Über kaum ein Thema wird in Deutschland so wenig offen gesprochen wie über Geld. Wie reich jemand ist, lässt sich schwer sagen, denn dabei müssten Immobilien, Autos, eventuell auch Gemälde oder andere Wertgegenstände mit eingerechnet werden. Doch oftmals wissen wir noch nicht einmal, was die engsten Familienmitglieder oder Freunde wirklich im Monat verdienen. Und so ist es für uns auch schwer einzuschätzen, ob wir mit unserem Einkommen eher zur Unterschicht, zur Mittelschicht oder schon zur Oberschicht gehören? Die Wahrnehmung darüber kann von den objektiven Daten nämlich stark abweichen.