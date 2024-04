Tipps vom Karrierecoach Gehaltsverhandlung: Nicht vom ersten Nein abschrecken lassen

Reagiert die Gegenseite in der Verhandlung mit Aussagen wie „Der Gehaltswunsch liegt über dem Budget. Was ist denn Ihre Schmerzgrenze?“, rät der Karriere-Coach, nicht gleich in die Falle zu tappen. Nun ist erst mal die Gegenseite dran, ein Angebot zu machen. Hier lohnt sich eine Nachfrage nach dem Motto: „Welcher Betrag liegt denn im Budget?“ oder „Was ist Ihnen diese Position wert?“ Häufig sei der genannte Wert gar nicht so weit von der eigenen Wunschvorstellung entfernt, so Hughes.