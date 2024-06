Kein Konzept für jedermann Frugalismus: Sparen für den frühen Jobausstieg

Den Ansatz findet Wilm generell hilfreich für Verbraucher. Sparpotenzial steckt bereits in kleinen Dingen: Müssen es drei Kugeln Eis sein oder reicht eine? Und muss es der tägliche Kaffee to go inklusive Leberkäsesemmel oder Sandwich für mindestens fünf Euro sein? Wilm hat es ausgerechnet: Bei Verzicht bleiben im Jahr rund 1200 Euro mehr im Portemonnaie - so kann Genügsamkeit auch aussehen.