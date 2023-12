Auslandserfahrung sammeln Freiwilligendienst Kulturweit: Noch bis 12. Januar bewerben

Zu den Aufgaben können beispielsweise die Assistenz im Deutschunterricht einer Partnerschule, die Organisation von Kulturveranstaltungen an einem Goethe-Institut oder Projekte zur Umweltbildung in einem Unesco-Biosphärenreservat gehören. Für die Ausreise im September 2024 werden verstärkt Plätze in Europa (Baltikum, Mittel-, Ost- und Südosteuropa) und Zentral- und Westasien angeboten, wie die Deutsche Unesco-Kommission informiert.