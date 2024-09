Urteil Freigestellt - aber krank: Was ist mit offenen Urlaubstagen?

So hat das Landesarbeitsgericht Chemnitz (Az: 4 Sa 17/23) entschieden, dass eine Freistellung den Urlaubsanspruch nur dann erfüllen könne, wenn der Arbeitnehmer in dem betreffenden Zeitraum arbeitsfähig war. Wer hingegen arbeitsunfähig erkrankt ist, hat Anspruch auf Urlaubsabgeltung in Geld, so Swen Walentowski vom DAV.