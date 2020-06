Ausbildungsberuf : Arbeiten im Rhythmus der Natur

Lars Averbeck ist gerne mit großen Maschinen auf dem Feld unterwegs. Der junge Mann macht in Dülmen eine Ausbildung zur Fachkraft für Agrarservice. Foto: dpa-tmn/Kirsten Neumann

Dülmen/Köln Fachkräfte für Agrarservice pflegen Pflanzen von der Saat bis zur Ernte. Sie bedienen und warten zudem Maschinen.

Fast jeder hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie der Alltag eines Landwirts aussieht. Aber das ist nicht die einzige Ausbildung in der Branche. Was aber Fachkräfte Agrarservice lernen, wissen die wenigsten. Sie pflegen Pflanzen von der Saat bis zur Ernte, behalten Felder und Wiesen im Blick, dazu das Wetter und Umweltbedingungen. Der Arbeitsalltag ist im Sommer anders als im Winter, wie Lars Averbeck sagt. „Im Frühjahr und im Sommer bin ich meist draußen unterwegs, im Winter stehe ich in der Werkstatt und kümmere mich um die Maschinen.“ Gemeint sind Traktoren, Mähdrescher oder Häcksler, PS-starke Großfahrzeuge, die der 17-Jährige im Laufe seiner Ausbildung zu steuern lernt. Averbeck wird beigebracht, die tonnenschweren Landwirtschaftsmaschinen geschickt auf empfindlichen Böden zu manövrieren und lernt, wie sie möglichst wirtschaftlich und umweltverträglich eingesetzt werden können.