Energiesparen : Frieren am Arbeitsplatz? Wie kalt es bei der Arbeit sein darf

Frieren am Arbeitsplatz? Wie kalt es bei der Arbeit sein darf

In Büroräumen muss eine Raumtemperatur von mindestens 19 Grad herrschen. Foto: dpa/Ole Spata

Steigende Energiepreise drängen Unternehmen und Privathaushalte zum Sparen. Aber wie weit darf der Arbeitgeber die Heizung am Arbeitsplatz runterdrehen? Ab wann man wegen Kälte ins Homeoffice wechseln darf.

Die Arbeitsstättenverordnung sichert allen Beschäftigten eine „gesundheitlich zuträgliche“ Temperatur zu. Diese wird in drei körperliche Belastungsstufen eingeteilt: leicht, mittel und schwer.

In Büroräumen und bei anderen Tätigkeiten, welche hauptsächlich im Sitzen stattfinden, muss die Raumtemperatur bei mindestens 19 Grad liegen. Die Anweisung der Bundesregierung für öffentliche Büros liegt damit beim gesetzlich möglichen Minimum.

Wird die Arbeit hauptsächlich im Stehen oder Gehen verrichtet, beispielsweise in Lagerhäusern oder bei weniger anstrengenden Handwerkstätigkeiten, muss die Raumtemperatur mindestens 17 Grad betragen.

Bei schweren körperlichen Belastungen jeglicher Art sind am Arbeitsplatz Temperaturen von 12 Grad ausreichend.

In allen Pausen-, Bereitschafts- und Liegeräumen muss während der Nutzung eine Temperatur von 21 Grad herrschen. Dies gilt auch für Toiletten und Sanitätsräume.

Beim Duschen oder Baden am Arbeitsplatz soll die Lufttemperatur in Waschräumen während der Nutzung mindestens 24 Grad betragen.

Was tun, wenn der Arbeitsplatz zu kalt ist?

Ist der Arbeitsplatz kälter als die geforderte Temperatur, muss der Arbeitgeber für Abhilfe sorgen. Entweder mit zusätzlichen Heizgeräten, passender Arbeitskleidung oder längeren Aufwärmzeiten in wärmeren Räumen.

Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nach, darf man jedoch nicht einfach aufhören zu arbeiten. Zuerst muss der Betriebsrat den Arbeitgeber zum Handeln auffordern . Ignoriert der Arbeitgeber dies, kann die Arbeit in absoluten Ausnahmefällen niedergelegt werden. Dies gilt besonders für Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Dafür müssen die Arbeitnehmer nachweisen können, dass die Temperatur am Arbeitsplatz gesundheitsschädlich ist.

Darf ich ins Homeoffice wechseln, wenn der Arbeitsplatz zu kalt ist?

Homeoffice ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Das hat in erster Linie nichts mit der Temperatur am Arbeitsplatz zu tun. Aus freien Stücken darf man bei zu kalten Arbeitsräumen also nicht einfach ins Homeoffice wechseln.