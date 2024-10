Mal Vorschrift, mal angemessen Eignungstests im Betrieb: Wann sind sie erlaubt?

Doch dem Magazin zufolge dürfen Arbeitgeber die Eignung ihrer Beschäftigten auch in Fällen prüfen, in denen es keine gesetzliche Vorschrift gibt. Das gelte etwa dann, wenn sich das Arbeitsumfeld ändere und in der neuen Tätigkeit zum Beispiel besondere Anforderungen an Hör- oder Sehvermögen gefordert sind, weil andere sonst gefährdet würden. Werden Beschäftigte selbst in gefährdenden Bereichen eingesetzt - etwa Einsatzkräfte der Feuerwehr - kann ebenfalls eine Eignungsuntersuchung notwendig werden.