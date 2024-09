Wege in den Ruhestand Der Biden-Effekt: Bin ich zu alt für meinen Job?

Wer sich dann vom Arbeitgeber trennt und trotzdem noch beruflich aktiv bleiben will, sollte sich aktiv auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Also Perspektiven abklopfen und den Lebenslauf aktualisieren. „Wenn ich den in der Schublade habe, fühle ich mich oft schon mal wohler“, so Jakobi. Was auch helfen kann: ein Profil auf einem Job-Portal anlegen oder dieses aktualisieren. „Es gibt auch die Möglichkeit, als Berater oder Mentor tätig zu werden“, schlägt der Psychologe vor.