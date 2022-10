IT-Sicherheit : Experten erklären: So wehren Sie Cyberangriffe im Homeoffice ab

Hamburg/Hannover Wer von zu Hause aus arbeitet, ist für Kriminelle oft ein leichtes Opfer. Vorsicht ist vor allem bei E-Mails mit Anhängen geboten. Experten erklären, wie Sie sich am besten schützen.

IT-Sicherheit kostet Geld. Nach Auffassung des IT-Branchenverbands Bitkom könnten die Unternehmen noch deutlich mehr tun, um ihre Firmennetzwerke sicherer zu gestalten. „Unternehmen müssen erkennen, dass der Schutz der IT als zentraler Infrastruktur auch Geld kostet“; sagt Simran Mann vom Bitkom. Als Richtwert empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) Unternehmen, 20 Prozent der IT-Ausgaben für Cyber- und Informationssicherheit zu verwenden. Seit Corona hätten aber bislang nur 16 Prozent der Unternehmen ihr Budget für Informationssicherheit erhöht, so das BSI.

Trojaner kann aus dem Homeoffice ins Firmennetzwerk geraten

„Fängt sich der Mitarbeiter zu Hause einen Trojaner ein, kann dieser durch die VPN-Verbindung dann im Firmennetz wüten. Schlimmstenfalls legt man also durch einen falschen Klick die ganze Firma lahm“, warnt Eikenberg. Der IT-Branchenverband Bitkom rät daher, im Homeoffice nicht mit dem privaten Rechner zu arbeiten. „Besser ist es, nur Unternehmensgeräte zu nutzen, auf denen dann zum Beispiel die Zugriffsrechte beschränkt werden und die Installation von Software nur Administratoren gestattet ist“, sagt Simran Mann, IT-Sicherheitsexpertin beim Bitkom. Zudem könne so auch sichergestellt werden, dass notwendige Sicherheitsupdates tatsächlich eingespielt werden.

Bei allen technischen Möglichkeiten: Am Ende steht immer der User im Mittelpunkt einer Cyberattacke. „Phishing ist eine Form des Social Engineering, also ein Angriff auf die Schwachstelle Mensch. Technische Schutzmaßnahmen sind sinnvoll, können solche Angriffe aber nicht verhindern“, sagt Eikenberg. Gleichwohl gelte immer: Nur mit aktueller Software und nur mit aktivem Virenschutzprogramm arbeiten. Der in Windows 10 und 11 integrierte Defender reiche in vielen Fällen schon aus, so Eikenberg. Haupteinfallstor für Cyberkriminelle sei nach wie vor die E-Mail. „Aber es gab und gibt durchaus Angriffe, bei denen Beschäftigten präparierte USB-Speicher untergejubelt werden, die automatisch Schadsoftware installieren, wenn sie in das Firmen-Notebook gesteckt werden“, sagt Bitkom-Expertin Simran Mann. Hier sei der Aufwand aber ungleich höher.