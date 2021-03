Chemisch-technische Assistenten : Ohne sie läuft im Labor nichts

Svenja Gröbel, angehende chemisch-technische Assistentin, arbeitet im Chromatographie-Labor mit einer Pipette. Freude am Experimentieren ist für diesen Beruf Voraussetzung. Foto: dpa-tmn/Christoph Schmidt

Stuttgart Chemisch-technische Assistenten untersuchen alles. In der Corona-Forschung sind sie aktuell unentbehrlich.

Das Labor ist die Arbeitswelt von Svenja Gröbel. Die 23-Jährige ist angehende Chemisch-technische Assistentin (CTA) und absolviert eine schulische Ausbildung am Institut Dr. Flad, einem Berufskolleg für Chemie, Pharmazie und Biotechnologie, in Stuttgart. Im Labor untersucht sie etwa Lebensmittel, Wasser, Boden, Luft oder Medikamente auf unterschiedlichste Inhaltsstoffe. Dazu gehört, die Konzentrationen dieser Stoffe zu ermitteln, auch im Spurenbereich. „Ich mag es, einer Sache genau auf den Grund zu gehen“, sagt Gröbel.

Wer CTA werden will, sollte Neugierde und Freude am Experimentieren mitbringen, sagt Sigrid Pfiz. Sie ist die Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Chemotechniker und Chemisch-technischer Assistenten (VDC). Ein weiteres Muss ist ein ausgeprägtes Interesse an den Naturwissenschaften und vor allem an der Chemie. Ein gewisses handwerkliches Geschick für die Arbeiten im Labor und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten seien ebenfalls entscheidend.

Info Die Ausbildungszeit wird nicht vergütet Chemisch-technische Assistenten analysieren Proben unterschiedlicher Stoffe und stellen chemische Substanzen her. Sie dokumentieren die Untersuchungsergebnisse und werten sie aus. Die Ausbildung dauert in der Regel zwei Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. In der Ausbildung an entsprechenden Schulen wird keine Vergütung gezahlt. Das spätere Einstiegsgehalt hängt vom Bereich, der Branche und auch der Größe des Unternehmens ab. Realistisch sind anfangs 2500 bis 3100 Euro brutto monatlich. (hei) Weitere Infos im Internet:

Formal müssen Bewerber mindestens einen mittleren Schulabschluss vorweisen können. Viele Bewerber haben Abitur. So wie Svenja Gröbel: Die junge Frau ist fasziniert davon, in ihrem Job Sachen zu hinterfragen und zu durchleuchten – ob es nun um Klima-Erwärmung oder um Stickoxidbelastungen in der Luft geht. „Die Dinge sind häufig viel komplexer als in der Öffentlichkeit dargestellt“, sagt sie.

So vielfältig wie die Themen sind auch die Einsatzmöglichkeiten für CTA. „Die Fachleute können in fast jedem Labor arbeiten“, sagt Pfiz. Und Labore gibt es zum Beispiel in der Industrie oder in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen an Hochschulen und Universitäten.

Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie sind CTA teils händeringend gesuchte Fachkräfte. Sie führen PCR-Tests durch. Hierbei wird mittels sogenannter Polymerase-Kettenreaktion (PCR) das Erbmaterial des Coronavirus so stark vervielfältigt, dass es im Labor nachgewiesen werden kann. Die Impfmittelherstellung kann ebenfalls von CTA begleitet werden. „Selbst exotische Tätigkeiten wie die Mitwirkung beim Rückbau von Atomanlagen sind denkbar“, sagt Pfiz.

Die schulische Berufsausbildung dauert zwei Jahre und führt zum Abschluss „staatlich geprüfter Chemisch-technischer Assistent“. Bevor es soweit ist, üben die Auszubildenden zum Beispiel, hochmoderne instrumentelle Analyseverfahren anzuwenden. Lehrkräfte weisen die Schüler darin ein, welche Vorbereitungen für die Analysen nötig sind – etwa Trocknen, Zerkleinern oder Lösen. Danach erfolgen oft mit physikalisch-chemischen Messverfahren die Analysen. Später geht es darum, Analyseergebnisse auszuwerten und zu dokumentieren. „Das geschieht in der Regel mithilfe eines Software-Programms“, sagt Gröbel.

Während der Ausbildung verdienen CTA an den Schulen kein Geld. An öffentlichen Schulen ist die Ausbildung laut Bundesagentur für Arbeit meist kostenfrei, private Schulen erheben Lehrgangsgebühren. Am Institut Dr. Flad zum Beispiel fällt für die CTA-Ausbildung pro Semester ein Kostenbeitrag von 630 Euro an, hinzu kommt eine einmalige Gebühr für das staatliche Abschlussexamen von 80 Euro. An öffentlichen Schulen können Ausgaben für Bücher oder Laborkleidung auf die Schüler zukommen.

Nach der Ausbildung bieten sich vielfältige Karrieremöglichkeiten. CTA können direkt in ein Unternehmen einsteigen und sich innerbetrieblich zum Laborleiter oder zur Abteilungsleiterin entwickeln. Auch eine Chemietechnikerausbildung oder ein Fernstudium sind möglich. Denkbar ist auch der Einstieg in ein grundständiges Studium wie etwa Chemie. Hier werden oft Teile der CTA-Ausbildung angerechnet, was die Studienzeit verkürzt.

(dpa)