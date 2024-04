Wechsel gewünscht? Bewerbung bei der Konkurrenz: Tipps zur diskreten Jobsuche

Sich so auf den versteckten Stellenmarkt umzusehen, bringt Vorteile: „Hier geht es um Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind, für die aber Leute gesucht werden“, so Boenig. Netzwerk-Partner könnten dann Hinweise geben, nach dem Motto: „Melde Dich doch mal bei xy. Ich habe da was gehört“.