Ein Schirm fürs Leben? : Besuch bei einem der letzten Regenschirmmacher

Essen Wenn der Regen runterpladdert, spannen Millionen den Schirm auf - bis ihn ein besonders kräftiger Windstoß zerstört. Billigschirme sind kein gutes Geschäft, sagt einer der letzten Regenschirmbauer im Land. Er hat sogar eine Idee für das leidige Schirm-Vergessen.

Regenschirme müssen keine Wegwerfartikel sein, die nach jedem stärkeren Wind verbogen in Mülltonnen landen. Man kann sie auch von Hand mit Kastanienholz, Carbonstangen, stabilen Nieten und doppelt gewebtem Himmel bauen und dann viele Jahre nutzen, sagt Willy Schüffler aus Essen.

Der 74-Jährige ist einer der letzten Regenschirmmacher-Meister in Deutschland, der solche Qualitätsschirme in eigener Fertigung und größerer Stückzahl von 2000 bis 3000 pro Jahr herstellt.

Auf besonderen Wunsch verbaut Schüffler dabei auch schon mal einen teuren versilberten Schirmgriff mit Signatur des Eigentümers oder näht einen Chip in das Schließband des Schirms ein. Damit man ihn orten kann, falls man ihn doch mal stehengelassen hat.

Zunehmend billigere chinesische Hersteller

In den 1970er und -80er Jahren sei die Schirmproduktion in Deutschland noch weltweit führend gewesen, erzählt der 74-Jährige, der sein Handwerk beim Vater gelernt hat. Allein die Aachener Schirmfabrik Brauer beschäftigte in besten Zeiten über 1000 Menschen. Dann sei das Geschäft zunehmend von billigeren chinesischen Herstellern übernommen worden, die heute den Weltmarkt fast völlig dominierten.