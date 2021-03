Weggang : Darauf kommt es nach einer Kündigung im Betrieb an

Darauf kommt es nach einer Kündigung im Betrieb an

Zwischen dem Einreichen der Kündigung und dem letzten Handschlag liegen Monate. Auch in dieser Zeit ist korrektes Verhalten wichtig. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Überlingen/Wiesbaden Der Vertrag ist unterschrieben, die Freude auf den neuen Job groß: Wäre da nicht die Übergangszeit. Wie ein eleganter Weggang gelingt.

Wer den Job wechselt, macht das in der Regel nicht von heute auf morgen. Meist gilt es, die oft dreimonatige Kündigungsfrist bis zum Abgang aus dem derzeitigen Unternehmen zu überstehen. Gerade wenn das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angespannt ist oder die Kündigung gar nicht gutgeheißen wird, kann das schwierig werden. Einfache Lösung: Sich krankmelden? „Bloß nicht“, sagt Karriere-Beraterin Jutta Boenig. Besser ist es, weiter wie bisher zur Arbeit zu kommen und den Lebensabschnitt mit Stil und Würde zu beenden.

Jobwechsler sollten nach einer Kündigung kurz in sich gehen und sich fragen, welches Bild von sich selbst sie im Unternehmen nach ihrem Weggang hinterlassen möchten, rät die Karriere-Beraterin Ute Bölke. Selbst wenn es in den zurückliegenden Wochen und Monaten möglicherweise viel Streit und Unmut gab, ist es wichtig, auch in der letzten Phase korrekt zu arbeiten, pünktlich zu erscheinen sowie sich wertschätzend und respektvoll zu verhalten. „Man muss sich immer vor Augen führen, dass der letzte Eindruck im Gedächtnis anderer haften bleibt“, sagt Bölke. Es ist außerdem nicht ausgeschlossen, dass man Kollegen oder Führungskräften im Lauf seiner Karriere wieder begegnet. „Oft sieht man sich im Leben zweimal“, sagt Jutta Boenig.