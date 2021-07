Ausbildungsberuf : „Schäfer ist man 365 Tage im Jahr“

Info

Tierwirte der Fachrichtung Schäferei züchten und halten Schafe, um die Tiere oder deren Fleisch und Wolle zu verkaufen. Außerdem leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege. Der Berufsschulunterricht wird teilweise in länderübergreifenden Fachklassen durchgeführt und zwar im bayerischen Triesdorf und in Halle in Sachsen-Anhalt. Die Ausbildung dauert drei Jahre, die Ausbildungsvergütung beträgt nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zwischen 580 und 875 Euro brutto monatlich, je nach Ausbildungsjahr und Region. Das spätere Bruttogehalt wird mit knapp 2350 bis 2460 Euro monatlich beziffert. (hei)

Weitere Infos im Internet:

schafe-sind-toll.com