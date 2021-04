Friedhofsgärtner : Kreativität und Feingefühl gefragt

Duisburg Eine Grabstätte ist für viele Trauernde ein zentraler Ort. Friedhofsgärtner schaffen auf Friedhöfen Oasen der Ruhe.

Nico Hemsteg lernt in seiner Ausbildung bei der Gärtnerei Freuken in Duisburg, worauf es dabei ankommt. Der 24-Jährige mag es, stundenlang draußen in der Natur zu sein, den Wechsel der Jahreszeiten hautnah zu erleben und dabei körperlich zu arbeiten. „Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, das wäre gar nichts für mich.“ Der Alltag von Friedhofsgärtnern umfasst dabei weit mehr als Grabstätten anzulegen. Zum Beispiel Kränze stecken, Schalen bepflanzen oder Räume mit Blumen ausstaffieren und so eine würdevolle Atmosphäre für eine Trauerfeier schaffen.