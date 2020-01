Ausbildungsberuf : Begleiter auf dem letzten Weg

Kaufbeuren/Düsseldorf Bestatter sind täglich mit dem Tod konfrontiert. Doch darf der Umgang mit Verstorbenen und ihren Angehörigen nicht zur Routine werden. Die meisten Auszubildenden wissen schon vorher, worauf sie sich einlassen.

Trotz genormter handwerklicher Abläufe sei es keine Routinearbeit, sagt Spannenberger: „Jede Beerdigung und jede Trauerfeier sind individuell und einzigartig.“ Nach ihrer Ausbildung zur Konditoreifachverkäuferin hat Spannenberger verschiedene soziale Praktika gemacht – zuletzt im Bestattungsunternehmen „Trostschmiede“ in Kaufbeuren, wo sie nun den praktischen Teil ihrer Ausbildung durchläuft.

Angefangen hat sie mit Büroarbeit, später durfte sie zu den Abholungen in Krankenhäusern und Altenheimen mitfahren. Nach etwa zwei Monaten passierte ein tragischer Unfall, bei dem ein kleines Mädchen ums Leben kam. „Wir haben 90 Stunden bei der Familie verbracht“, berichtet Spannenberger. „Diese Situation hat mir gezeigt: Ich kann das. Ich kann diesen Menschen helfen.“ Die meisten, die diese Ausbildung anfangen, wüssten worauf sie sich einlassen, erklärt Klaus Werner, der die künftigen Bestattungsfachkräfte an der Berufsschule Bad Kissingen betreut. Die Abbruchquote sei recht gering: Von etwa 130 Azubis, die jedes Jahr in Bad Kissingen starten, hörten sechs bis acht auf.