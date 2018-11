später lesen Arbeitsrecht Bauarbeiter haben Anspruch auf einen Pausenraum Teilen

() Besonders im Winter ist es wichtig, dass Beschäftigte am Bau die Möglichkeit haben, sich während der Pausen in einem Raum aufzuwärmen. Darauf weist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) in der Zeitschrift „Tipps“ (Ausgabe 2/2018) hin.