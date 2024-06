Keine Sorge Auf Jobsuche: So läuft das Gespräch mit der Arbeitsagentur

„Ein ehrlicher Umgang miteinander ist essenziell“, sagt Stephan-Park. Nur so können die Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte der Agentur für Arbeit ihr Gegenüber gut beraten. Arbeitslose sollten daher mögliche Bedenken offen ansprechen und auch relevante Hemmnisse nicht verschweigen - zum Beispiel, wenn Unterstützung für die Betreuung des Kindes fehlt. „Je nach Fall lassen sich so bereits in der Vermittlung weitere Unterstützungsleistungen oder andere Beratungsstellen einbinden“, so Stephan-Park.