Nötige Abgrenzung Auch mal Nein sagen: Diese Fragen helfen Hochsensiblen

Was fühlen die anderen, womit geht es ihnen gut? Viele Hochsensible neigen durch ihre Empfindsamkeit zu so einem Denken. Doch sie sollten auch ihre eigenen Grenzen im Blick haben. Das fällt nicht immer leicht. Die Psychologin Anna Schmidt hat einen Tipp, was helfen kann. Sie berät in ihrer Praxis in Lüneburg schwerpunktmäßig Hochsensible.