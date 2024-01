Gut vorbereitet Arbeitsjahr organisieren: Ausreichend Puffer einplanen

Eine Empfehlung für Führungskräfte, die neben den eigenen Aufgaben auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und bei Laune halten müssen: Achten Sie darauf, dass in der Jahresplanung auch Projekte enthalten sind, bei denen das Team gut mitgenommen werden kann. Fürstenberg rät Führungskräften in dem Beitrag zudem, klare Vorgaben zu machen - und zwar auch dann, wenn diese von Seiten des Unternehmens fehlen. „Planen Sie, so gut es geht.“