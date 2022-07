Rezept : Grenzenlos kochen: Bunte Süßkartoffel mit Teriyaki-Lachs

Food-Bloggerin Doreen Hassek liebt den Mix verschiedener Küchen. Da kommt es schon mal vor, dass mit Süßkartoffel und Teriyaki südamerikanischer Stil auf japanische Note trifft. Inspiration gefällig?

Heute geht es bei mir ein wenig cross over, also überkreuz. Ich liebe es ja, verschiedene Einflüsse beim Essen miteinander zu kombinieren. Das gibt immer so eine herrliche im Mund. Mein Rezept aus vielen einzelnen Komponenten und ist daher ausnahmsweise mal kein „ich komme von der Arbeit und in 10 Minuten steht das Essen auf dem Tisch“-Gericht. Aber der kleine Aufwand lohnt sich allemal und das Beste daran ist, dass Sie so sogar zwei Rezepte von mir bekommen, die Sie beliebig mit anderen Gerichten kombinieren können. Also wenn das nicht „überkreuz“ ist. Lassen Sie sich einfach inspirieren - denn Kochen ist vor allem Fantasie.