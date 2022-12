Cliff Hämmerle : Die besten Rezepte vom Sternekoch: „Weltraum“-Ritter mit Vanillesoße

So sieht es aus, wenn alles fertig ist. Foto: Hämmerle/Pasquale D'Angiolillo

Blieskastel Der saarländische Sternekoch Cliff Hämmerle präsentiert in der Saarbrücker Zeitung seine besten Rezepte. Diesmal geht es um etwas Süßes für Silvester.

1. Mit einer Reibe die Rinde von den Milchbrötchen abreiben und zur Seite stellen. Vanille in die Milch geben, die trockenen Milchbrötchen vierteln und darin einweichen. Wenn sie vollgesogen sind, leicht ausdrücken. Danach in Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und mit Abrieb und Semmelbröseln panieren. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Ritter darin goldgelb braten und mit dem Zucker leicht karamellisieren. Mit Obst dekorieren.