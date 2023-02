Cliff Hämmerle : Die besten Rezepte vom Sternekoch: Backfisch mit Chips und Remouladensoße

So sieht es aus, wenn alles fertig ist. Foto: Hämmerle/Pasquale D'Angiolillo

Blieskastel Der saarländische Sternekoch Cliff Hämmerle präsentiert in der Saarbrücker Zeitung seine besten Rezepte. Diesmal geht es um einen Klassiker aus England.

Jetzt neu in der SZ : Die besten Rezepte von Sternekoch Cliff Hämmerle: Bibbelsches Bohnesupp’ und Zwetschgenkuchen

1. Für den Backteig die Eier trennen. Die Eigelbe mit Bier, Backpulver, Mehl und Salz verrühren. Das Eiweiß in einer zweiten Schüssel mit dem elektrischen Rührgerät zu Eischnee schlagen und mit der anderen Masse verbinden. Das Öl in einer großen Pfanne oder einer Fritteuse auf 170 Grad erhitzen. Den Fisch in große Stücke schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen. Mehlieren, dann durch den Backteig ziehen und im heißen Fettbad für 4 Minuten goldgelb ausbacken.