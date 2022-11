Cliff Hämmerles Lieblingsrezepte : Rezept-Tipp vom Sternekoch: Moules & Frites mit Aioli-Mayonnaise

So sieht es aus, wenn alles fertig ist. Foto: Hämmerle/Pasquale D'Angiolillo

Blieskastel Der saarländische Sternekoch Cliff Hämmerle präsentiert in der Saarbrücker Zeitung seine besten Rezepte. Dieses Mal geht es um ein Gericht, das Urlaubsgefühle weckt.

1. Die Muscheln unter fließendem kaltem Wasser abbürsten und dabei die Bärte entfernen. Die geöffneten Muscheln nicht verwenden. Das Gemüse in feine Würfel schneiden. In einem Topf die Butter aufschäumen und das Gemüse darin anschwitzen. Mit Weißwein und Wermut oder Gemüsebrühe ablöschen, Zitronenabrieb und etwas Salz hinzufügen und aufkochen lassen. Nun die Muscheln dazugeben und einmal schwenken. Das Ganze für acht Minuten bei geschlossenem Deckel zart köcheln lassen. Final Zitronensaft, Pfeffer aus der Mühle und Kräuter darüber verteilen. Im Topf servieren!

3. Für die Frites die Kartoffeln waschen, schälen und in Stifte schneiden (1,5 cm breit und 5 bis 7 cm lang). In Salzwasser 5 Minuten köcheln. Abtrocknen und abkühlen lassen. Danach 5 Minuten in 150 Grad heißer Fritteuse vorfrittieren. Kurz vor dem Servieren nochmals bei 170 Grad goldgelb fertig backen. Die knusprigen Frites mit Salz und Pfeffer würzen.