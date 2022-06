Rezept : Saarländischer Klassiker in veganer Variante

So sehen Waffeln in einer veganen Variante aus. Foto: Matthias Baroni

St. Wendel Die beiden Autorinnen des Buches „Abenteuer vegan“ präsentieren ihr Rezept für Grumbeerwaffele mit deftigem Räuchertofu und Lauch.

Zubereitung: Das Mehl mit dem Sojamehl mischen und mit der Hefe, der lauwarmen Sojamilch und dem Mineralwasser zu einem glatten Teig verrühren und zirka fünf bis zehn Minuten ruhen lassen. Der Teig ist relativ flüssig. Kartoffeln schälen und mit einer Küchenmaschine oder einer Reibe fein reiben. Die Masse gut abtropfen lassen und in einem Küchentuch ausdrücken. Den Lauch in feine Streifen schneiden. Räuchertofu in kleine Würfel schneiden, in drei Esslöffel Öl kross anbraten und mit dem Bratöl in den Teig gießen.