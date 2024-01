Rezept zum Nachbacken Französisches Baguette selbst backen – Traditionsbäcker verrät, wie es geht

Voraussetzung dafür ist aber, so Torsten Weiler, dass dem Brot seine Zeit gegeben wird. Und diese Zeit, die aus einem langweiligen Weißbrot ein echtes Genussmittel macht, lässt sich gut in den Vorbereitungsfahrplan einfügen. „Der Teig für ein aromatisches Baguette kann schon zwei Tage vorher völlig stressfrei angesetzt und anschließend im Kühlschrank bis zum Zeitpunkt des Backens aufbewahrt werden“, so Weiler. Die kühle Langzeitführung (ein weicher Teig, der mit ganz wenig Hefe hergestellt wird) ist der Schlüssel für ein aromatisches und sehr lange haltbares Gebäck. „Dieses Brot hat rein gar nichts mit dem seelenlosen Weißbrot aus Supermarktregalen zu tun und ist obendrein deutlich bekömmlicher als die industriell hergestellte Variante“, wirbt Weiler für das selbstgebackene Baguette.