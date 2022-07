Rezept : Tafeln wie die Götter: Kritharakisalat mit Feta und Oliven

Berlin Richtiges Schwenken und Grillen lebt natürlich auch von den Beilagen. Wenn bei Food-Bloggerin Mareike Pucka der Rost angeworfen wird, darf ein Salat nicht fehlen - der kunterbunte Kritharakisalat.

Kritharakisalat? Das kommt Ihnen griechisch vor? Dann liegen Sie goldrichtig. Den Namen verdankt er den Nudeln - kleine Nudeln in Getreidekornform werden in Griechenland Kritharaki genannt. Sie passen perfekt in mediterrane Gerichte passend zu Sommer, Sonne, Sonnenschein - und natürlich zum Grillen.