Rezeptidee : Furchtbar gesund: Rohkost-Sushi mit Blumenkohl-„Reis“

Bremen Für dieses Sushi verwandelt sich Blumenkohl in Reis und Gemüse- und Mangostreifen in eine köstliche Füllung.

Und so geht's:

1. Die Sonnenblumenkerne für mindestens 2 Stunden in kaltem Wasser einweichen. Danach abspülen und gut abtropfen lassen.

2. Für den Blumenkohlreis die Sonnenblumenkerne in einen Mixer oder in eine Küchenmaschine mit S-Messer geben und fein mahlen. Die Sonnenblumenkerne in eine große Schüssel umfüllen.