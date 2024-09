Kartoffeltage vom 5. bis 20. Oktober Genuss mit der tollen Knolle

Zur Geschichte: Die Kartoffel kam vor mehr als 300 Jahren aus Südamerika nach Europa. Zuerst meist als Zierpflanze genutzt, dauerte es, bis sie den Weg als essbare Knolle in den Kochtopf fand. „Die Kulturpflanze ist als wohlschmeckender Lieferant von Eiweißen, Kohlehydraten, Mineralien und Vitamin C ein wirkliches Superfood“, so der Sprecher. Zudem ist sie als regionales Lebensmittel klimafreundlich, da es keine langen Transportwege gibt. „Ebbes von Hei“ möchte einen Beitrag dazu leisten, dass der regionale Anbau von Kartoffeln ausgebaut wird. Zudem soll mit dem Anbau alter Sorten die Vielfalt des Angebots erhöht werden.