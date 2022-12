Last-Minute-Plätzchen : 3 Plätzchen-Rezepte zu Weihnachten in unter 35 Minuten, die jedermann nachbacken kann

Plätzchen gehören einfach zu Weihnachten. Falls es Ihnen an Zeit mangelt, Sie aber dennoch nicht auf die Leckereien verzichten wollen, haben wir für Sie drei schnelle Rezepte zusammengestellt.

Sehr schnelles Plätzchen-Rezept: Kokosmakronen in 25 Minuten

Sehr schnelles Plätzchen-Rezept: Schokoberge in 25 Minuten

Schnelles Rezept für Plätzchen zu Weihnachten: Vanillekipferl in 33 Minuten

Plätzchen zu Weihnachten backen: Woher stammt der Brauch?

Die Plätzchenbäckerei zur Adventszeit in den Familien begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit entstand das Ideal der bürgerlichen Hausfrau, deren Aufgaben darin bestand, sich um Kinder und Ehemann zu kümmern sowie ihren Platz in der Küche fand. „Hausgebackenes stand als Nachweis ihrer Tüchtigkeit hoch im Kurs“, so Alltagskulturforscherin Christiane Cantauw im Spiegel-Interview.