Die Nationalgerichte der deutschen EM-Gegner Spanische Hackbällchen – Rezept von Sternekoch Cliff Hämmerle

Zubereitung: Brötchen ohne Rinde in der Milch einweichen, Zwiebel und Chili in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen, abtupfen, fein schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Chili leicht dünsten. Zusammen mit allen anderen Zutaten in einer Schüssel gut vermischen. Aus der Masse Bällchen von zirka 70 Gramm formen, in Öl in einer Pfanne rundherum bei mittlerer Hitze rund acht Minuten braten.