Sommer daheim Versteckter Bunker in Saarbrücken sollte vor Atombombe schützen - so sieht‘s im mysteriösen Untergrund aus

Türen, immer wieder Türen. Das ist das Erste, was in der Zivilschutzanlage ins Auge fällt. Neben der kalt-feuchten Luft und einem Geruch, wie es ihn nur untertage geben kann, ist es immer wieder das Knarren der schweren Türen, was zu vernehmen ist. Der zweite Blick fällt sofort in den langen Flur vor einem. An den Wänden reihen sich unzählige Sitzplätze aneinander, auf denen im Ernstfall Schutzsuchende Platz genommen hätten. Auch auffällig ist: Die Korridore des Bunkers sind wider Erwarten geräumig. Bei Anlagen dieser Art würde man ja normalerweise von klaustrophobisch anmutenden Gängen ausgehen. Nicht so hier: „Das ist ein sogenanntes Ei-Profilrohr“, erzählt Florian Brunner, mit Verweis auf die Bauform und Deckenhöhe der Anlage. Der Verleger Florian Brunner ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Unterirdisches Saarland“ und führt seit ungefähr einem Jahr Besucher durch die Zivilschutzanlage.