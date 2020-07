Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Störche beobachten in den idyllischen Bliesauen

Lautzkirchen Adebar-Runde bei Blieskastel: Eine lohnenswerte leichte Halbtagestour durch schöne Wiesenlandschaften. Eine Burg und eine Barockstadt laden zur Besichtigung ein.

Seit einem Jahrtausend beherrscht die Kirkeler Burg als Landmarke die Gegend. In den Sommermonaten zum Kirkeler Burgsommer herrscht im Handwerkerdorf am Fuße der Burg ein reges Treiben. Hier bekommt man eine Vorstellung vom Leben unserer Vorfahren in alten Ritterzeiten. Kurz nach der Burg lädt das direkt rechts am Radweg liegende Naturfreundehaus Kirkel mit Biergarten und Spielplatz zu einer Rast ein.

Die Weiterfahrt nach Limbach führt durch weitläufiges schönes Wiesengelände, am Sägeweiher und am Schwimmbad vorbei zur idyllischen Bliesaue. Wir rollen durch weite Wiesenlandschaften fast wie von selbst und können die Seele so richtig baumeln lassen: Genussradeln in seiner schönsten Form. Hier leben im Beeder Biotop seltene Tiere wie das Konik-Pferd, Heckrinder und Wasserbüffel, die für eine naturgebundene Beweidung der Flächen sorgen.

Die Fischerhütte Beeden lädt an einer baumumsäumten Weiheranlage nicht nur zur Rast ein, sondern bietet auch die Möglichkeit, die selten gewordenen Störche zu beobachten. Fast völlig autofrei radeln wir auf den folgenden Kilometern durch die malerischen Bliesauen.