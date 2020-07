Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Durch fünf Täler und zwei Länder

Bitburg Ein wenig Ausdauer braucht man für die deutsch-luxemburgische Tour schon.

Zum Teil führt die Tour über ehemalige Bahntrassen. Bei einem Abstecher in die Luxemburger Abteistadt Echternach entdeckt man Überreste und Türme der alten Stadtmauer. „Lass am Ufer der Sauer an einem der Ruheplätze die Seele baumeln. Schau den Anglern, die geduldig im Grenzfluss Fische fangen, zu und genieße Dein Lunchpaket an einem der vielen Ruheplätze“, schreiben die Eifeler Tourismus-Experten.