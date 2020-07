Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Aus dem Hochwald hinab ins Tal

Hermeskeil/Trier Auf einer alten Bahntrasse saust man auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg bergab Richtung Trier.

(Mos) Auf knapp 50 Kilometern Länge führt der Ruwer-Hochwald-Radweg von den bewaldeten Höhen des Hochwaldes hinab ins idyllische Ruwertal und dann weiter bis nach Trier, Deutschlands ältester Stadt. Da, wo nun die Räder rollen, dampften früher Lokomotiven. Führt die Strecke von Hermeskeil über Reinsfeld, Kell am See, Zerf und Waldrach doch überwiegend leicht bergab über die stillgelegte Bahntrasse der historischen Hochwaldbahn. Dabei überquert die Trasse rund 20 Brücken.

Unterwegs gibt es einiges zu entdecken, darunter alte Mühlen, das Dampflokmuseum oder die Flugzeugausstellung in Hermeskeil, den Keller Stausee, hübsche Kapellen, eine ehemalige Schuhfabrik im Bauhausstil oder die Burg in Sommerau.

Der RadBus Ruwer-Hochwald fährt zwischen Trier und Kell am See und bindet unterwegs das Ruwertal und Hermeskeil an. In einem Anhänger kann er bis zu 22 Räder transportieren. In den rheinland-pfälzischen Ferien ist der Bus montags, mittwochs und freitags unterwegs, ansonsten nur am Wochenende.