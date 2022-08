Serie Sommer daheim : Das Baumzelt lädt zum Abhängen ein

Vier solcher Baumzelte hängen im Wald bei Weiskirchen und laden zu einer Übernachtung in freier Natur ein. Foto: Lea Kasseckert

Weiskirchen Die Natur als Ort der Entspannung: im Wald bei Weiskirchen kann man unter freiem Himmel schlafen und sich im Waldbaden üben.

Die Ruhe der Natur nutzen und ganz bei sich sein – das ist in Weiskirchen im Wald seit neuestem zu erfahren. Seit Juli hängen in dem derzeit ungenutzten Hochseilgarten nahe dem Wildpark vier Baumzelte in luftiger Höhe von bis zu zwei Meter.

Die Idee dazu hatte Markus Marburger aus Wadern. Er ist Wald-Gesundheitstrainer und fühlt sich schon seit Kindheitstagen in der Natur am wohlsten. „Wenn ich mit Freunden früher draußen übernachtet habe, war ich am nächsten Morgen der einzige, der noch im Zelt lag. In der Nacht sind alle nach Hause, nur ich hab mich im Wald richtig aufgehoben gefühlt“, erzählt er am Lagerfeuer sitzend und gerät dabei ins Schwärmen. Mit den Übernachtungen im Baumzelt möchte er seine Begeisterung für die Natur mit anderen Menschen teilen. „Hier soll sich jeder entspannen können, Kraft tanken und einfach mal abhängen“, sagt er.

Das Wort „abhängen“ nimmt er dabei sehr wörtlich. Im Baumzelt zu liegen fühlt sich an, wie eine Mischung zwischen Hängematte und Wasserbett. Bis zu 400 Kilogramm kann das dicht gewobene Netz tragen. Gleichzeitig öffnet es den Blick Richtung Waldboden. Das ein oder andere Reh oder auch mal ein Fuchs wurden so schon von den Gästen bei Nacht unter ihrem Zelt beobachtet. Doch nicht nur, was auf dem Boden vor sich geht, kann aus dem Baumzelt heraus gesehen werden. Bei klarem Himmel erstrecken sich über einem zahlreiche leuchtende Sterne, die besonders gut durch die umgebene Dunkelheit im Wald zu sehen sind.

Um sich schon vor der Übernachtung im Wald wohl und sicher zu fühlen, bietet Markus Marburger seinen Gästen an, mit ihm gemeinsam eine kleine Achtsamkeit-Wanderung zu machen. Der Weg führt um die Wildpark-Gehege, entlang des Wildkatzen-Pfads. Dabei sind auch tüchtige Ameisen bei der Arbeit an einem Ameisenhügel, Rehe und Hirsche zu beobachten. Anschließend kann bei einem Lagerfeuer Mitgebrachtes oder in der Alm des Wildparks zu Abend gegessen werden.

Mit Eintritt der Dunkelheit geht es auf eine kurze Nachtwanderung. Stirnlampen leuchten den Weg rund um den Platz mit den Hängezelten. Für kurze Abschnitte bittet Marburger, die Lampen auszuschalten. „Mir geht es dabei darum, dass man den Wald mit all seinen Sinnen wahrnimmt. Um die Geräusche besser zu hören, kann es helfen, wenn es kurz mal richtig dunkel ist.“ Und noch ein positiver Effekt stellt sich als Vorbereitung für die Nacht im Wald durch die Nachtwanderung ein: die Angst, alleine im Wald zu sein wird geringer, da einem bewusst wird, dass es nichts gibt, wovor es sich zu fürchten lohnt.

Markus Marburger bietet das Waldbaden zum Entspannen und Abschalten an. Er führt dabei durch verschiedene Achtsamkeit-Übungen. Foto: Lea Kasseckert

Nicht nur mit den Übernachtungen im Baumzelt möchte Marburger seine Naturverbundenheit an andere weitergeben. Als Wald-Gesundheitstrainer bietet er auch Waldbaden an. Die Entspannungstechnik findet in Japan ihren Ursprung. Stress, Anspannung und die Schnelllebigkeit des Alltags sollen dabei durch einen achtsamen Aufenthalt im Wald verringert werden. „Beim Waldbaden geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben, den Moment zu genießen und dankbar dafür zu sein“, erklärt Marburger.

Das von ihm geführte Waldbaden kann zusätzlich zu der Nacht im Baumzelt dazu gebucht werden und dauert vier bis fünf Stunden. Mit einer Wanderung beginnend, führt der Weg Richtung Waldhölzbach. Eine Lichtung fernab der Waldwege bietet einen geschützten Ort für das Waldbaden. Marburger führt dort durch verschiedene Übungen, bei denen die Natur mit allen Sinnen erkundet wird. Wer mag, kann barfuß über den von Moos bedeckten Boden laufen, mit geschlossenen Augen über einen Holzpfad gehen und die Geräusche des Waldes an einem Baum lehnend auf sich wirken lassen.

