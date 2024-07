Sommer daheim – Teil fünf Wein, Erholung und Geschichte – hier können Sie sich in der Region wie an der Toskana fühlen

Weinreben soweit das Auge reicht. Entlang der Deutschen Weinstraße in der Pfalz scheint es keine freie Fläche zu geben, die nicht dem Anbau von Wein gewidmet ist. Zum Teil ragen die fein säuberlich angelegten und stets der Sonne zugewendeten Rebstöcke bis in die kleinsten Wohngebiete hinein. Schnell wird klar – wer hier lebt, der liebt den Wein. Vielleicht mancher sogar so sehr, dass die Reben einem menschlichen Nachbarn vorgezogen werden. Sind sie doch ruhige Sonnenanbeter und einfach schön anzusehen, die kletternden, voller saftiger Trauben behängten Weinstöcke.