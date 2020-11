SERIE SCHÄTZE DES SAARLANDES, TEIL 4 : Eine Zeile, die die Zeit einfriert

Familie Peitz ist im August 1940 von der ersten Evakuierung zurück. Kurz darauf entsteht dieses Foto in der Arbeitersiedlung der Burbacher Hütte vor der Ottstraße 56. Vorne sind die Kinder zu sehen (v.l.): Maria, Johannes, Alois, Katharina und Bernhard, dahinter Mutter Katharina und Vater Nikloaus Peitz. Foto: Peitz Alois

Saarbrücken Am 8. November sollte die neue Ausstellung „Mon Trésor – Europas Schatz im Saarland“ in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte beginnen. Wegen Corona ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. In dieser Serie stellen wir schon mal ausgewählte Exponate vor. Heute: ein Zettel aus dem Jahre 1939.

Die Hüttenwelt des kleinen Jungen beginnt am Morgen des 1. Septembers 1939 zu bröckeln. Am ersten Tag des Zweiten Weltkrieges klingelt um 9 Uhr ein Mann bei Familie Peitz in Burbach. Mutter Katharina öffnet die Tür. Der Mann redet deutlich: „Saarbrücken wird evakuiert“, sagt er. Und: „Heute Mittag um drei Uhr sind sie mit ihren Kindern am Waldfriedhof, dort kommt ein Lkw, der nimmt euch mit.“ So erinnert sich Alois Peitz.

Der kleine Junge von damals ist heute 88 Jahre alt, pensionierter Architekt, lebt in Schweich an der Mosel. 1939 ist er sieben Jahre jung und wächst in der Ottstraße in Burbach auf. Nicht weit weg von diesem schnaufenden, dampfenden, pfeifenden Hüttenwerk. Mitten im Arbeiterviertel, in einer Werkswohnung. Sein Vater Nikolaus ist Schlosser auf der Burbacher Hütte. Wenn er damals sonntags auf der Schicht ist, „haben mein Bruder und ich ihm mittags gerne Essen gebracht“. Danach zeigt der Vater seinen Söhnen oft die Hütte. „Ich stand mit ihm am Hochofen an der Bessemerbirne. Das war sehr faszinierend“, erinnert sich Alois. Dampf, Ruß, flüssiges Metall. Wenn man dort groß geworden ist, hat man einfach eine besondere Beziehung zur Hütte, sagt nicht nur Alois. Wenn er sich auf dem Burbacher Kopfsteinpflaster die Knie aufstürzt, rennt er nicht zur Mutter, sondern zu den Schwestern ins Hüttenkrankenhaus. „Das war schon so eine Art Symbiose zwischen Hütte und den Menschen, die an und von ihr lebten. Sie war unser Gold“, sagt Alois. Und nun, am 1. September 1939, soll er aus seinem „stahlkochenden Refugium“ weg. Und zwar schnell.

Der Krieg droht, als der Mann bei Familie Peitz klingelt. Saarbrücken liegt in der so genannten „Roten Zone“. Ein zehn Kilometer breiter und rund 500 Kilometer langer Streifen, der sich zwischen den beiden Verteidigungslinien Westwall und Maginot-Linie von Basel bis Aachen zieht. Die Nazis erwarten nach ihrem Überfall auf Polen, dass dessen Verbündeter Frankreich nun Deutschland angreift. Das Saartal könnte zum Schlachtfeld werden. Nicht zuletzt lässt Hitler hier über 4000 Bunker bauen, 340 Minenfelder anlegen, 100 Kilometer Panzergräben ausheben und 60 Kilometer Höckerlinien betonieren. Doch nicht nur hier: Trier, Karlsruhe, Pirmasens, Völklingen, Kehl, Bad Bergzabern, Saarlouis – neben Familie Peitz müssen innerhalb von drei Tagen mehr als eine Million Menschen die Rote Zone verlassen.

Der Mann vor der Tür übergibt Alois’ Mutter ein Blatt Papier. Auf dem offiziellen Schriftstück sind die Namen der Familienmitglieder geschrieben, die um 15 Uhr am Waldfriedhof sein sollen: Mutter Katharina (38) mit den Kindern Bernhard (11), Alois (7), Johannes (4), Katharina (1) und Maria (12). „Dabei war meine Schwester Maria gar nicht da. Sie war zur Landverschickung an der Mosel“, erinnert sich Alois. Seine Mutter reagiert gefasst, sagt er. Sie hat fünf Kinder groß gezogen, drei weitere verloren. Einen Weltkrieg hat sie bereits erlebt, die spanische Grippe, die Inflationszeiten und die Arbeitslosigkeit im Saargebiet zuvor. „Das macht vielleicht gelassener“, vermutet Alois. Und Vater Nikolaus? Er steht nicht auf dem Zettel. Er ist vom Dienst an der Waffe freigestellt, dafür muss er in der Rüstungsindustrie arbeiten. Die Hütte schließt damals zwar bis August 1940, doch 300 Arbeiter harren aus, um sie direkt wieder hochfahren zu können. Darunter Nikolaus Peitz.

Er muss täglich bis 18 Uhr arbeiten. Auch am 1. September 1939. Wenn er von seiner Schicht nach Hause kommt, sind „wir schon weg“, ist Alois damals schnell klar. Daher habe er gesagt, „lass uns Vater wenigstens ein Zettelchen schreiben“. So nimmt er sich einen Stift und schafft einen Schatz aus Papier, der nun im Museum liegt. Ein Dokument saarländischer Geschichte. Eine Zeile, die die Zeit einfriert: „Lieber Vater wir müssen fort“, schreibt Alois auf den Zettel. „Dann haben Bernhard und ich unterschrieben.“ Der kleine Johannes konnte noch nicht schreiben, „daher haben wir ihm die Hand geführt“. Die Mutter setzt mit ihrer Sütterlinschrift drunter „,Gruß u. K., Kätchen“. Also: Gruß und Kuss, Kätchen. Zuvor schickt sie Bernhard noch ins Dorf zu „Haupts“, um dort Pullover und Wäsche zu kaufen. „Die Kleider haben wir in mehreren Schichten angezogen. Den Rest in einen Rucksack. Dann sind wir hoch zum Waldfriedhof.“ Für einen Siebenjährigen wie ihn ist das „ein Abenteuer“. Mit dem Laster sind sie zunächst nach Tholey gefahren und haben dort in der Turnhalle übernachtet. „Frauen haben uns mit Suppe versorgt. Am nächsten Morgen sind wir in den Zug und sind quer durch Deutschland nach Geismar“, zeichnet Alois die Route nach.

Das Ziel der meisten Saarländer ist Thüringen – oder Hessen. Manche kommen in Pommern bei „Gastfamilien“ unter. Besonders viele Burbacher landen beispielsweise in Witzenhausen bei Kassel. Ein 5000-Einwohner-Dorf, das damals 4800 Burbacher aufnimmt. Nicht Familie Peitz. Sie kommt nach Thüringen. In den Landkreis Eichsfeld – nach Geismar. „Wir waren mit die Letzten, die in dem kleinen Dorf ankamen.“ Der Bürgermeister hat keine Gastgeber-Familie mehr, die so viele Kinder aufnehmen kann. Daher teilt er die Peitz’ auf. Alois und Bernhard schickt er zu einem Kleinbauern, die Mutter mit den Geschwistern zu einem Großbauern. Letztlich ist alles halb so schlimm: Die Mutter war in direkter Nachbarschaft untergebracht, „so dass wir immer rüberwetzen konnten“.

Während viele Saarländer im Exil nicht gut gelitten sind, teilweise beschimpfen die Einheimischen sie als „Westwallzigeuner“ oder „Saarfranzosen“, ergeht es Familie Peitz gut. „Da ist damals eine Freundschaft entstanden. Meine Mutter hat während der ganzen DDR-Zeit Kontakt gehalten, hat die Bauernfamilie mit Hilfs-Paketen versorgt“, erinnert sich Alois. In Geismar sind sie bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag 1939 untergebracht, inzwischen ist auch Schwester Maria da. Da der Vater von Burbach nach Braunschweig in die Rüstungsindustrie versetzt wurde, „sind wir am zweiten Weihnachtsfeieratg bei Minus 20 Grad im Zug nach Niedersachsen gefahren“. Als sie dort ankommen, hat der Vater eine Mansardenwohnung besorgt, und er hat den Zettel dabei, der im September auf dem Küchentisch lag. „In der Brieftasche hat er ihn mitgebracht“, erinnert sich Alois. „Er hat ihn meiner Mutter gegeben. Sie hat ihn in eine Kiste gelegt, in der sie persönliche Gegenstände sammelte.“ Diese Kiste erbt Alois, als seine Mutter 1996 stirbt. Darin der Zettel: 7,5 x neun Zentimeter groß. Vor ein paar Jahren hat Familie Peitz entschieden, das historische Schriftstück dem Stadtarchiv Saarbrücken zu schenken. Nun liegt es in der Ausstellung im Weltkulturerbe. Als Dokument der Zeitgeschichte. „Wenn ich ihn sehe, bin ich direkt wieder in der Zeit“, erklärt Peitz.

In Braunschweig zum Beispiel, wo die Familie bis Sommer 1940 ausharrt, ehe die Deutschen den Krieg gegen Frankreich „gewinnen“. Danach geht es für Familie Peitz zurück nach Saarbrücken in die Ottstraße 56. Kriegsschäden gibt es kaum. Im Gegensatz zur Zeit nach der zweiten Evakuierung 1944. „Als wir 1945 zurückkamen, war Saarbrücken kaputt.“ Auch seine Burbacher Hütte: zerbombt. Von ihr stehen heute nur noch ein paar Gebäude. Die Elektromotorenzentrale zum Beispiel – das heutige E-Werk – „ist heute eine Eventhalle“, weiß Alois. 1939 steht in dieser Halle der Spint seines Vaters. Genau deshalb hört sich Alois heute dort gerne Konzerte an. „Das ist ein Ort, an dem ich mich voll und ganz zu Hause fühle“, sagt er und hat dabei die längst zerbröckelte Hütte im Herzen.

Alois Peitz ist heute 88 Jahre alt, lebt an der Mosel und kommt immer wieder gerne nach Burbach. Foto: Peitz