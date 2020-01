Serie Saarhundert – Teil 3 : Zwischen Europa, Saarstatut und Deutschland

Am Vorabend der Volksabstimmung 1955 spricht Ministerpräsident Johannes Hoffmann bei einer CVP-Kundgebung in Saarbrücken-Burbach. Im Volksmund wurde er „Joho“ genannt – von seinen Gegnern „der Dicke“. Foto: Landesarchiv/Erich Oettinger

Saarbrücken Am 10. Januar 1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft. Für die heutigen Saarländer ist dieses Dokument so etwas wie eine „Geburtsurkunde“. In einer kleinen Serie schauen wir auf 100 Jahre Saargeschichte zurück. Heute die Jahre von 1945 bis 1959.

Und wieder hat das Saarland einen Sonderstatus. Schnitt 1920 der Versailler Vertrag das Saargebiet von Deutschland ab, besetzen es nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen. Wie 1918 liebäugeln sie mit einer Annektierung des Industriereviers – doch wie nach dem Ersten Weltkrieg stellen sich die anderen Siegermächte dagegen. Heißt der Kompromiss 1920, 15 Jahre lang eine Völkerbundregierung im Saarland einzuführen, wollen die Franzosen nun eine Währungs-, Wirtschafts- und Verteidigungsunion mit dem Saarland eingehen. Ansonsten soll das Land an Blies und Saar autonom sein, soll eine Verfassung und Regierung bekommen.

Dabei wollen die Franzosen einfühlsamer vorgehen als nach dem Ersten. Weltkrieg, als sie sich bei den Saarländern mächtig unbeliebt machten (Siehe Serien-Teil 1). Dieses Mal soll der Saarstaat zur Aussöhnung von Frankreich und Deutschland beitragen. Eine europäische Friedensbrücke soll er sein. Im Herbst 1946 gründen die Franzosen eine Verfassungskommission. Vorsitzende sind mit Johannes Hoffmann (CVP) und Richard Kirn (SPS) zwei ehemalige Nazi-Verfolgte. Im Dezember 1946 ziehen die Franzosen die Zollgrenzen zu Deutschland hoch. 1947 wählen die Saarländer den ersten Landtag. Stärkste Partei ist die Christliche Volkspartei (CVP) um Hoffmann. Sie geht eine Koalition mit Kirns Saarländischer Sozialdemokratie (SPS) ein. Hoffmann, der Journalist, der Katholik, der Politiker, der als der „Dicke“ von seinen Gegnern verunglimpfte, der im Abstimmungskampf 1934/35 gegen einen Anschluss an Hitler-Deutschland war, der vor den Nazis über Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal bis nach Brasilien ins Exil floh, ist nun Ministerpräsident des Saarlandes. Und Verfassungsvater. Unter seiner Leitung verabschiedet der Landtag die erste Saar-Verfassung. In ihr steht: „Das Saarland ist ein autonom-demokratisch und sozial geordnetes Land und wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen.“ Da sich CDU und SPD (DSP) da nicht unterordnen wollen, sie wollen zurück nach Deutschland, verbietet sie Hoffmann im Saargebiet. Was Widerstand hervorruft.

Info Die Staatskanzlei feiert Saarhundert: Am 10. Januar 2020 jährt sich zum hundertsten Mal das Inkrafttreten des Versailler Vertrages. Ein wichtiger Tag für das Saarland. Schließlich legte dieser Vertrag erstmals die Grenzen des Saargebiets als eigenständiges Land fest. Damit ist er die „Geburtsurkunde“ des Landes. Den 100. Geburtstag feiert die saarländische Staatskanzlei entsprechend. Unter dem Titel „Saarhundert“ bietet sie 2020 zahlreiche Informationsangebote und -veranstaltungen rund um die saarländische Geschichte. Das Angebot finden Sie unter: saarland.de/saarhundert

Gut kommt der Franc an. Er ist ab November 1947 offizielle Währung. Auch die Gruben sind wieder in französischer Hand. Sowieso: Durch den Anschluss ans französische Wirtschaftssystem kommen Lebensmittel und andere Waren zu einer Zeit ins Land, als Deutschland noch hungert. Dazu kommen gute Sozialleistungen. Ein frühes Wirtschaftswunder. Die Saarländer gelten im „Reich“ bald als „Speckfranzosen“. Dass sie wie 1935 diese Zeit mit einem Referendum selbst beenden werden, wissen sie damals noch nicht. Das soll sich erst 1954 ergeben. Sie haben kurz nach dem Krieg eh andere Probleme: im Gegensatz zu 1918 ist das Saarland nahezu komplett zerstört. Viele Menschen sind gefallen oder geflohen. 100 000 sitzen in Gefangenschaft, 90 000 sind kriegsversehrt und fast alle tragen sie eine Mitschuld am NS-Regime und seinen Verbrechen.

Am 15. Dezember 1947 tritt die Verfassung in Kraft. 1948 bekommt das Saarland eine Uni mit europäischem Profil. Internationale Professoren, ein Europainstitut. Eine Hochschule für Musik entsteht, das Saarlandmuseum baut eine beachtliche Sammlung auf. Der Wiederaufbau der Städte und Industrie gelingt. Dazu wächst das Land. Das französische Oberkommando gliedert 1949 142 Gemeinden aus der Provinz Rhein-Hessen-Nassau ans Saarland an. Insgesamt 950 Quadratkilometer. 1951 scheitert der Versuch, Saarbrücken zur Hauptstadt von Europas Montanunion zu machen.

Auch auf den Sportplätzen hat das Land einen Sonderstatus. 1952 nimmt ein Saar-Team an den Olympischen Spielen in Helsinki teil (ohne Medaillen-Erfolg). Im gleichen Jahr wird der 1. FC Saarbrücken im deutschen Ligensystem deutscher Vizemeister; verliert das Endspiel am 22. Juni gegen den VfB Stuttgart knapp mit 2:3.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Saarfrage eine internationale. Frankreichs Außenminister Robert Schuman schlägt 1952 eine Europäisierung der Saar vor. Genau wie Hoffmann will er das Saarland zu einem außerstaatlichen Territorium und Standort verschiedener europäischer Institutionen machen. Doch Hoffmann verliert im Saarland immer mehr Rückhalt. Weil er prodeutsche Oppositionsparteien wie die CDU und die SPD (DSP) verbieten und bespitzeln lässt. Kritiker ausweist. Presse zensiert. Zwar erhält die Regierung 1952 bei den Wahlen noch die Mehrheit, allerdings sind 25 Prozent der Wahlzettel ungültig. Ein stiller Protest der Saarländer.

1954 spielt die Saar-Fußball-Nationalelf in der WM-Qualifikation gegen die Bundesrepublik. Erst durch einen 3:1-Sieg in Saarbrücken qualifiziert sich Deutschland für die WM in der Schweiz. Und kann im Juli das „Wunder von Bern“ vollbringen.

Knapp drei Monate später klären Frankreichs Ministerpräsident Pierre Mendès-France (Radikale Partei) und Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) in den Pariser Verträgen die Saarfrage. Denken sie zumindest. Sie einigen sich auf das „Saarstatut“. Ihm zufolge soll ein Kommissar der neu gegründeten Westeuropäischen Union dem Saarland vorstehen, soll es außenpolitisch vertreten. Die Saar-Regierung soll weiter für die inneren Angelegenheiten zuständig sein. Auch die wirtschaftliche Anbindung an Frankreich soll erhalten bleiben. Darüber hinaus ist eine engere wirtschaftliche Vernetzung mit der Bundesrepublik vorgesehen. Und: Die Saarländer sollen gefragt werden, ob sie das Statut überhaupt wollen. Ja – oder Nein? Am 23. Oktober 1955 ist Wahltag. Auch pro-deutsche Parteien sind zugelassen. Hoffmann darf sie nicht mehr verbieten. Sie formieren sich 1955 zum „Deutschen Heimatbund“. Ihr Motto: „Der Dicke muss weg“. Der dreimonatige Wahlkampf spaltet das Land. Die Propaganda macht aus Ja-Sagern Separatisten und aus Nein-Sagern Nazis. Risse gehen durch Vereine, Schlägereien in Skatrunden, an Kneipentheken, heftige Familienstreitereien. Letztlich stimmen 67,7 Prozent der 620 000 Wähler gegen Hoffmann, gegen das Statut.

Ihr „Nein“ ist eine Entscheidung für Deutschland. Und ein „Nein“ für Hoffmanns Europaidee. Er tritt zurück; 1956 übernimmt der pro-deutsche Hubert Ney (CDU) die Geschäfte der „Heimatbundregierung“. Da die Pariser Verträge ein „Nein“ nicht vorgesehen haben, verhandeln Frankreich und Deutschland im Juni 1956 die Saarfrage erneut. Diesmal lautet die Einigung: Deutschland finanziert Frankreich den Moselausbau größtenteils, liefert Warndtkohle und baut einen Rhein-Seitenkanal. Im Gegenzug ist zum 1. Januar 1957 das Saarland Teil der Bundesrepublik. Am 25. März 1957 tritt Ministerpräsident Hubert Ney zurück. Egon Reinert (CDU) wird sein Nachfolger. Er stirbt bei einem Autounfall im Februar 1959, „Landesvater“ ist hernach bis 1979 Franz-Josef Röder (CDU). Die D-Mark kommt samt wirtschaftlichem Anschluss an die Bundesrepublik am 6. Juli 1959. Borussia Neunkirchen gewinnt 1959 fast den DFB-Pokal. Und in der Verfassung steht nun: „Das Saarland ist ein demokratisch und sozial geordnetes Bundesland“. Der Sonderstatus hat ein Ende.

Vor dem Referendum am 23. Oktober 1955 gab es einen dreimonatigen Wahlkampf, bei dem es nicht immer gesittet zuging. Foto: Julius Schmidt