Serie Das Saargebiet – Teil 4 Krawalle und eine Kommission im Saargebiet

Erst ab Februar 1920 hat im Saargebiet eine vorgeblich unabhängige Regierungskommission das Sagen. Der Völkerbund in Genf hat sie eingesetzt. Die Saarländer sind mit ihr alles – nur nicht einverstanden. Zumal sie in den zwei Jahren zuvor mit den Franzosen so ihre Probleme haben. Von Michael Kipp