Drei Ermittler aus Saarbrücken in den Top 20 Das sind die 20 schönsten „Tatort“-Kommissare – Saar-Ermittler auf Platz 1

Die Informationsplattform Betrugstest hat ermittelt, wer die attraktivsten Kommissare und Kommissarinnen der ARD-Kultserie "Tatort" sind und welche Stadt am besten abschneidet. „Dafür wurden für alle aktuellen Schauspieler die offiziellen Bilder der Darsteller mithilfe einer speziellen KI bewertet und verglichen“, teilte die Plattform mit. Platz 1 in dem neuen Ranking holt ein TV-Ermittler aus dem Saarland und auch der Platz 1 bei den Städten geht an Saarbrücken. Zudem landen gleich drei TV-Kommissare aus Saarbrücken in den Top 20.